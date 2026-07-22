Mediterrane Küche: Oktopus, Seeteufel & Skordalia

Schauspielerin Susanna Hirschler ist heute zu Gast bei Peter Lehner in der Showküche. Susanna steht bei den Stockerauer Festspiele (bis 23.August) auf der Open-Air-Bühne und begeistert in einer Doppelrolle im Shakespeare Klassiker „Ein Sommernachtstraum“. Es wird viel gelacht und Susanne erzählt von ihren kulinarischen Vorlieben. Peter entlockt ihr auch ein paar Bühnengeheimnisse. Aber warum das griechische Tsatsiki ziemlich salzig geworden ist, seht ihr im ganzen Video.
Gebratener Seeteufel und Oktopus
Zutaten: 250g Seeteufel Filet, 2 gekochte Oktopusarme, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch
Zubereitung:
Seeteufel mit Salz und Pfeffer würzen und bei hoher Hitze mit Olivenöl auf allen Seiten goldbraun braten. Den Okotpus und den Knoblauch hinzufügen und mitschwenken. Die Hitze reduzieren und den Seeteufel für 5 Minuten in der Restwärme gar ziehen.
Skordalia – griechisches Knoblauch-Püree
Zutaten: 250g mehlig kochende Erdäpfel, 10 Zehen Knoblauch, 50ml Olivenöl, Salz
Zubereitung:
Knoblauch schälen und in etwas Wasser weichkochen. Separat die Erdäpfel schälen, in kleinere Stücke schneiden und in gesalzenem Wasser weichkochen. Knoblauch und Erdäpfel abseihen und mit Olivenöl fein stampfen.
Kräutermarinade
Zutaten: 2 El gehackte Petersilie, 1 El getrockneter Oregano, 1 Zehe Knoblauch, Chili Salz, Pfeffer, Olivenöl, Zitrone
Zubereitung:
Knoblauch fein hacken und mit den restlichen Zutaten vermischen. Mit Olivenöl, Salz und Zitrone säuerlich abschmecken. Chili je nach Bedarf, fein gehackt dazu geben.
Tsatsiki
Zutaten: 2 Salatgurken, 2 Zehen Knoblauch, 2 El griechischer Joghurt
Zubereitung:
Die Gurke grob reiben und mit etwas Salz und Zucker würzen. 10 Minuten stehen lassen und danach gut mit einem Sieb ausdrücken. Fein gehackten Knoblauch hinzufügen und mit Joghurt leicht abbinden.