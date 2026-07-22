Mediterrane Küche: Oktopus, Seeteufel & Skordalia

Schauspielerin Susanna Hirschler ist heute zu Gast bei Peter Lehner in der Showküche. Susanna steht bei den Stockerauer Festspiele (bis 23.August) auf der Open-Air-Bühne und begeistert in einer Doppelrolle im Shakespeare Klassiker „Ein Sommernachtstraum“. Es wird viel gelacht und Susanne erzählt von ihren kulinarischen Vorlieben. Peter entlockt ihr auch ein paar Bühnengeheimnisse. Aber warum das griechische Tsatsiki ziemlich salzig geworden ist, seht ihr im ganzen Video.