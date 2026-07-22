YouTube-Star „MrBeast“ gab seiner Thea das Jawort

Der amerikanische YouTube-Superstar „MrBeast“ hat geheiratet. „Ich habe Mrs Beast gefunden“, schrieb der 28-Jährige auf Instagram und teilte dazu Fotos von sich und seiner Frau in Smoking und Brautkleid.
Die YouTuberin und Twitch-Streamerin Thea Booysen und MrBeast, der mit bürgerlichem Namen James „Jimmy“ Donaldson heißt, hatten sich Weihnachten 2024 verlobt. Auf Instagram heißt „Thea“ nun Thea Donaldson.
Ein Hochzeitsfoto zeigt die beiden, wie sie von den Gästen mit Rosenblättern beworfen werden, ein anderes beim Essen unter Palmen und beim Torte-Anschneiden am Strand. „Es war der beste Tag meines Lebens“, schrieb der US-YouTuber.
MrBeast hat aktuell mit 508 Millionen YouTube-Abos auf seinem Hauptkanal die meisten Abonnenten auf der Welt. Er produziert Videos, in denen er Gäste herausfordert und eine große Menge Geld, teils in Millionenhöhe, als Preis ausschreibt.
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