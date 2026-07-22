Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hochzeit unter Palmen

YouTube-Star „MrBeast“ gab seiner Thea das Jawort

Digital
22.07.2026 08:45
„MrBeast“ und seine Thea hatten sich zuletzt beim Finale der Fußball-WM öffentlich gezeigt.
„MrBeast“ und seine Thea hatten sich zuletzt beim Finale der Fußball-WM öffentlich gezeigt.(Bild: AFP/MICHAEL LOCCISANO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der amerikanische YouTube-Superstar „MrBeast“ hat geheiratet. „Ich habe Mrs Beast gefunden“, schrieb der 28-Jährige auf Instagram und teilte dazu Fotos von sich und seiner Frau in Smoking und Brautkleid. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die YouTuberin und Twitch-Streamerin Thea Booysen und MrBeast, der mit bürgerlichem Namen James „Jimmy“ Donaldson heißt, hatten sich Weihnachten 2024 verlobt. Auf Instagram heißt „Thea“ nun Thea Donaldson.

  Ein Hochzeitsfoto zeigt die beiden, wie sie von den Gästen mit Rosenblättern beworfen werden, ein anderes beim Essen unter Palmen und beim Torte-Anschneiden am Strand. „Es war der beste Tag meines Lebens“, schrieb der US-YouTuber.

Lesen Sie auch:
Den Eingang zu dem Freizeitpark bildet ein riesiger blauer Tigerkopf im Stil des Logos von ...
Populärer YouTube-Star
„MrBeast“ eröffnet Freizeitpark in Saudi-Arabien
14.11.2025
Mexiko verstimmt
Ärger um MrBeast nach Video aus Maya-Stätten
16.05.2025
220 Mio. Abonnenten
Wie „MrBeast“ zum größten YouTube-Star wurde
17.01.2024

MrBeast hat aktuell mit 508 Millionen YouTube-Abos auf seinem Hauptkanal die meisten Abonnenten auf der Welt. Er produziert Videos, in denen er Gäste herausfordert und eine große Menge Geld, teils in Millionenhöhe, als Preis ausschreibt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
22.07.2026 08:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In „Chop Chop Inc.“ müssen Gamer aus einer kleinen Werkstatt ein boomendes Möbelimperium ...
Stolz auf Holz
„Chop Chop Inc.“: Vom Holzfäller zum „Möbilliär“
Krone Plus Logo
50.000 Stück bestellt
Front ohne Soldaten: Die Kampfroboter der Ukraine
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Wer mitreden will, muss ihre Sprache sprechen: Rund 5,8 Millionen Österreicherinnen und ...
Krone Plus Logo
Endlich mitreden
Das A bis Z des Gaming: So lernen Sie „13375p34k“!
Feuersbrunst an der A23: Am vergangenen Wochenende sorgten falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus ...
Krone Plus Logo
Rufe nach Pfandsystem
Akku-Brände: Die Gefahr in Elektro-Alltagsgeräten
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
150.118 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
139.119 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
124.298 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1075 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
846 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
688 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Mehr Digital
Hochzeit unter Palmen
YouTube-Star „MrBeast“ gab seiner Thea das Jawort
Stolz auf Holz
„Chop Chop Inc.“: Vom Holzfäller zum „Möbilliär“
Milliarden-Deal
Microsoft und Mistral AI bauen ihre KI-Allianz aus
Beispielloser Vorfall
KI brach aus und führte Hackerangriff durch!
Vorreiter in der EU:
Frankreich führt Social-Media-Verbot unter 15 ein

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf