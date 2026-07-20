So tragisch verabschiedet sich Messi in WM-Pension

Mit der bitteren 0:1-Finalniederlage endete der neuerliche WM-Traum von Argentiniens Superstar Lionel Messi. Die Bilanz des 39-jährigen Messi kann sich dennoch mehr als sehen lassen.
Die Diskussionen darüber, wer im Fußball der „GOAT“ (Greatest of All Time) ist, sind müßig, weil verschiedene Epochen schwer zu vergleichen sind. Ganz sicher aber ist, dass Lionel Messi zu den Besten gehört, die jemals gespielt haben – und dass er trotz seiner mittlerweile 39 Jahre weiterhin absolute Weltklasse verkörpert. Und daran ändern auch seine vier verschossenen Elfmeter bei Weltmeisterschaften (2026 waren es zwei) sowie die bittere 0:1-Finalplete 2026 nichts.
Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag stieg Messi durch seine Treffer im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich zum vorübergehenden Rekordtorschützen bei Fußball-Weltmeisterschaften auf. Zuvor hatte er gemeinsam mit Miroslav Klose (beide 16 Tore) an der Spitze gelegen.
21 WM-Treffer bei sechs Teilnahmen
Inzwischen hat er 21 WM-Treffer auf seinem Konto, bei sechs WM-Teilnahmen. Während der WM 2026 wurde er jedoch von Frankreichs Kylian Mbappé überholt.
Doch es gibt weitere Statistiken, welche die Spitzenklasse des Argentiniers belegen: Messi traf im Achtelfinale gegen Ägypten im neunten WM-Spiel in Folge und erzielte in diesen Partien 12 Tore. Das ist in seinem (mit Verlaub) hohen Fußballalter eine sensationelle Leistung.
Unter diesen neun Matches war auch das legendäre Finale der WM 2022 in Katar gegen Frankreich (3:3, 4:2 nach Elfmeterschießen), in dem Messi einen Doppelpack geschnürt hatte.
Erster WM-Treffer vor 20 Jahren
Sein erster WM-Treffer ist indes bereits 20 Jahre her. Messi hatte bei seinem WM-Debüt am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland mit 18 Jahren und 358 Tagen bei Argentiniens 6:0-Sieg gegen Serbien und Montenegro ein Tor erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet.
34 WM-Spiele absolvierte Messi, auch das ist Rekord. Es wird jedoch wohl keines mehr dazukommen. Neben seinen 21 Toren bereitete er zudem zehn Treffer vor. Statistisch gesehen war der Argentinier also fast an einem Tor pro Spiel beteiligt – eine überragende Quote.
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