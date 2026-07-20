So tragisch verabschiedet sich Messi in WM-Pension

Die Diskussionen darüber, wer im Fußball der „GOAT“ (Greatest of All Time) ist, sind müßig, weil verschiedene Epochen schwer zu vergleichen sind. Ganz sicher aber ist, dass Lionel Messi zu den Besten gehört, die jemals gespielt haben – und dass er trotz seiner mittlerweile 39 Jahre weiterhin absolute Weltklasse verkörpert. Und daran ändern auch seine vier verschossenen Elfmeter bei Weltmeisterschaften (2026 waren es zwei) sowie die bittere 0:1-Finalplete 2026 nichts.