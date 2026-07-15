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Nach NEOS Querelen

Vertreten Sie selbst unbequeme Meinungen?

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15.07.2026 15:07
Ob mit Familie, Freunden oder Nachbarn: Wenn die Meinungen auseinandergehen, können Diskussionen ...
Ob mit Familie, Freunden oder Nachbarn: Wenn die Meinungen auseinandergehen, können Diskussionen schnell hitzig werden.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Der Parteiausschluss des NEOS-Mandatars Veit Dengler sorgt nicht nur in der heimischen Spitzenpolitik für großen Redebedarf. Auch wenn der Rauswurf der Partei nach nicht mit den inhaltlichen Positionen Denglers in Zusammenhang steht, sehen viele in der gelebten Klubdisziplin des Parlaments ein Spiegelbild ihres eigenen Privatlebens. Sind Sie selbst schon einmal mit persönlichen Meinungen angeeckt?

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In welchen Bereichen sind Sie mit Ihren Ansichten schon einmal auf starken Gegenwind gestoßen und welche Folgen sind daraus entstanden? Welche Themen sorgen in Ihrem privaten Umfeld für die hitzigsten Debatten? Reagieren Sie stark, wenn Sie mit einer polarisierenden Meinung konfrontiert werden, oder schätzen Sie auch unpopuläre Ansichten?

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