Vertreten Sie selbst unbequeme Meinungen?

Der Parteiausschluss des NEOS-Mandatars Veit Dengler sorgt nicht nur in der heimischen Spitzenpolitik für großen Redebedarf. Auch wenn der Rauswurf der Partei nach nicht mit den inhaltlichen Positionen Denglers in Zusammenhang steht, sehen viele in der gelebten Klubdisziplin des Parlaments ein Spiegelbild ihres eigenen Privatlebens. Sind Sie selbst schon einmal mit persönlichen Meinungen angeeckt?