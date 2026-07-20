Im Finale nicht dabei – Mbappe darf dennoch jubeln

Im Finale war er zum Zuschauen verdammt und auch das Spiel um Platz drei verlor er mit Frankreich. Einen Grund zur Freude hat Kylian Mbappe dennoch, konnte er sich doch den „Goldenen Schuh“ für die meisten Tore sichern ...
An die zehn Tore, die Mbappe gegen Senegal (2), den Irak (2), Schweden (2), Paraguay (1), Marokko (1) und England (2) geschossen hat, kam auch Lionel Messi nicht heran. Der Argentinier hielt nach dem verlorenen Finale gegen Spanien bei acht Treffern.
Bereits 2022 hatte sich Mbappe in Katar mit acht Toren zum Torschützenkönig des Turniers gekrönt und auch WM-übergreifend thront der Starstürmer mit 22 Treffern an der Spitze der Tabelle.
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