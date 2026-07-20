Bequemlichkeit bremst Recyclingmotivation

Glasflaschen im Restmüll? Für viele ein No-Go

Ganz so dramatisch ist die Situation allerdings nicht. Viele Menschen in Österreich nehmen das Entsorgen von Altglas weiterhin sehr genau. Laut Studie ist es für 74 Prozent der Befragten ein absolutes „No-Go“, Glasflaschen in den Restmüll zu geben.

„Seit fast 50 Jahren sammeln wir in Österreich Glasverpackungen. Rund acht Millionen Tonnen Altglas sind zum Recycling in die Glaswerke gebracht worden. Das ist beeindruckend. Danke allen, die sich für die Altglassammlung engagieren“, sagt Dr. Harald Hauke, Geschäftsführer von Austria Glas Recycling.

Weniger konsequent zeigt sich das Bild allerdings bei Lebensmittelgläsern. Nur 59 Prozent geben an, Marmeladen-, Pesto- oder Gurkengläser niemals im Restmüll zu entsorgen. 2018 waren es noch 71 Prozent. Dabei gilt: Glasverpackungen, die im Restmüll weggeworfen werden, gehen dem Recycling verloren.