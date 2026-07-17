Muss Wirtschaftskammer-Präsident zurücktreten?

Ihre Meinung zählt!

Welche Auswirkungen haben solche Affären auf Ihr Vertrauen in die Wirtschaftskammer? Welche Verantwortung tragen Ihrer Meinung nach Führungskräfte bei wiederkehrender Kritik an ihrer Amtsführung? Wie wichtig ist Ihnen persönliche Integrität bei Personen in öffentlichen Spitzenpositionen?