Muss Wirtschaftskammer-Präsident zurücktreten?

Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien steht nach Postenschachervorwürfen erneut in der Kritik. Unsere Frage des Tages vom 17. Juli lautet: „Ein Skandal nach dem anderen: Muss Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck zurücktreten?“
Ihre Meinung zählt!
Welche Auswirkungen haben solche Affären auf Ihr Vertrauen in die Wirtschaftskammer? Welche Verantwortung tragen Ihrer Meinung nach Führungskräfte bei wiederkehrender Kritik an ihrer Amtsführung? Wie wichtig ist Ihnen persönliche Integrität bei Personen in öffentlichen Spitzenpositionen?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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