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Frage des Tages

Muss Wirtschaftskammer-Präsident zurücktreten?

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17.07.2026 11:39
Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter RuckEs könnte an der Zeit sein, dass Wiener ...
Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter RuckEs könnte an der Zeit sein, dass Wiener Wirtschaftskammer-Boss Walter Ruck sein Amt ablegt.(Bild: APA/Georg Hochmuth)
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Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien steht nach Postenschachervorwürfen erneut in der Kritik. Unsere Frage des Tages vom 17. Juli lautet: „Ein Skandal nach dem anderen: Muss Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck zurücktreten?“

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