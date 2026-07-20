Rätsel um eiskalten Mord in heißer Sommernacht

Er hatte wenig Freunde, aber viele Feinde: Genau heute vor elf Jahren wurde in Graz der „Tschechen-Heli“, eine einstige Rotlicht-Größe und Stoßspieler, erstochen. Vom Täter fehlt weiter jede Spur. Eine Spurensuche.
„Tropische Temperaturen rauben den Steirern nachts ihren Schlaf“: Vielleicht hat auch Helmut Gostentschnigg diese Schlagzeile der „Krone“ am letzten Tag seines Lebens gelesen. Der 20. Juli 2015 war ein heißer Tag mit bis zu 35 Grad, auch in den Nachtstunden sank das Thermometer nicht unter 25 Grad.
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