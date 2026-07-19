Bei Alko-Fahrt mit Auto Pflanzentrog gerammt

Mit 1,54 Promille sollte man sich definitiv nicht hinters Lenkrad setzten. Das weiß nun auch ein junger Mühlviertler, der betrunken mit seinem Wagen in Prergarten einen Pflanzentrog rammte, mit dem defekten „Kübel“ weiterfuhr und dann doch erwischt wurde.
Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt lenkte seinen Pkw am Sonntag gegen 0.20 Uhr im Stadtzentrum von Pregarten. Auf Höhe Stadtplatz 8 verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Pflanzentrog. Dabei wurde der Wagen im Frontbereich sowie am rechten Vorderrad schwer beschädigt.
Fahrt fortgesetzt
Dennoch setzte der 23-Jährige seine Fahrt zunächst Richtung Selker fort, ehe er auf einem öffentlichen Parkplatz stehenblieb und zu Fuß weiterging. Kurz darauf konnte der fahrerflüchtige Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,54 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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