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OÖ im Lotto-Fieber

Wegen Achtfach-Jackpot Öffnungszeiten angepasst

Oberösterreich
19.07.2026 10:00
Trafikantin Gerlinde Wandtrak hat wegen des ersten Achtfach-Jackpots der Geschichte viel zu ...
Trafikantin Gerlinde Wandtrak hat wegen des ersten Achtfach-Jackpots der Geschichte viel zu arbeiten: „Es wird ein bisschen mehr investiert als üblich.“(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Sechs Zahlen bis zum großen Glück: Am heutigen Sonntag um 19.17 Uhr wird wohl der Großteil der Bevölkerung die Ziehung der Lotto-Zahlen besonders genau verfolgen. Grund dafür ist der erste Achtfach-Jackpot in der Geschichte.

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Dem glücklichen Gewinner winken zwölf Millionen Euro. Fast ebenso viele Tipps werden von den Österreichischen Lotterien erwartet. „Man merkt einen Ansturm. Es spielen auch Leute, die sonst nicht Lotto spielen, und es werden mehr Tipps abgegeben. Wir haben unsere Öffnungszeiten extra angepasst, damit die Leute flexibler vorbeikommen können“, schildert Jacqueline Jungreithmayr, Trafikantin in Braunau am Inn.

„Ich bin ein Sponsor, kein Gewinner“
Wenig Hoffnung auf den großen Gewinn hat Werner Schützeneder aus St. Florian bei Linz: „Ich spiele seit 40 Jahren einmal in der Woche Lotto. Ich bin froh, wenn ich meinen Einsatz wieder zurückbekomme. Ich bin ein Sponsor und kein Gewinner.“ Auf den großen Coup hofft – neben Millionen von anderen Österreichern auch – Trafikantin Gerlinde Wandtrak: „Die Leute nehmen eher einen Quicktipp, das geht schnell. Ich habe selber auch immer meinen Schein, den ich spiele, und bei so einem großen Jackpot gebe ich noch ein paar zusätzliche Tipps dazu.“

Karl Ecker aus Hofkirchen würde sich mit dem Gewinn ein schönes Haus kaufen.
Karl Ecker aus Hofkirchen würde sich mit dem Gewinn ein schönes Haus kaufen.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)

Blickt man auf die Lotto-Historie, dürfen sich Spieler aus Oberösterreich berechtigterweise große Hoffnungen machen. Die meisten Gewinner kommen nämlich aus unserem Bundesland. Erst 2025 knackte ein Oberösterreich den Siebenfach-Jackpot und wurde um exakt 9.682.498,70 Euro reicher.

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