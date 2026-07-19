Wegen Achtfach-Jackpot Öffnungszeiten angepasst

„Ich bin ein Sponsor, kein Gewinner“

Wenig Hoffnung auf den großen Gewinn hat Werner Schützeneder aus St. Florian bei Linz: „Ich spiele seit 40 Jahren einmal in der Woche Lotto. Ich bin froh, wenn ich meinen Einsatz wieder zurückbekomme. Ich bin ein Sponsor und kein Gewinner.“ Auf den großen Coup hofft – neben Millionen von anderen Österreichern auch – Trafikantin Gerlinde Wandtrak: „Die Leute nehmen eher einen Quicktipp, das geht schnell. Ich habe selber auch immer meinen Schein, den ich spiele, und bei so einem großen Jackpot gebe ich noch ein paar zusätzliche Tipps dazu.“