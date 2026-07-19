Mit 68 km/h am E-Scooter der Polizei davongeflitzt

Eine Streife wurde am Samstag gegen 17.25 Uhr auf der St. Peter Straße in Freistadt auf einen jungen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Dieser legte beim Bemerken der Polizei sofort eine Vollbremsung hin, wendete und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise. Der flüchtige Lenker, ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt, konnte schließlich rasch ausgeforscht und zuhause angetroffen werden.



Zahlreiche Anzeigen

Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges wurde ein Rollentest durchgeführt. Dabei wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 68 km/h festgestellt. Der Jugendliche sowie dessen Erziehungsberechtigte wurden hinsichtlich zahlreicher Anzeigeerstattungen in Kenntnis gesetzt.