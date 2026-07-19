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13-Jähriger

Mit 68 km/h am E-Scooter der Polizei davongeflitzt

Oberösterreich
19.07.2026 12:30
Der Schüler war deutlich schneller am Scooter unterwegs als erlaubt (Symbolbild)
Der Schüler war deutlich schneller am Scooter unterwegs als erlaubt (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit bis zu 68 km/h flitzte ein 13-Jähriger in Freistadt der Polizei davon. Die Beamten forschten das „saubere Früchtchen“ allerdings schnell aus. 

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Eine Streife wurde am Samstag gegen 17.25 Uhr auf der St. Peter Straße in Freistadt auf einen jungen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Dieser legte beim Bemerken der Polizei sofort eine Vollbremsung hin, wendete und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise. Der flüchtige Lenker, ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt, konnte schließlich rasch ausgeforscht und zuhause angetroffen werden. 

Zahlreiche Anzeigen
Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges wurde ein Rollentest durchgeführt. Dabei wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 68 km/h festgestellt. Der Jugendliche sowie dessen Erziehungsberechtigte wurden hinsichtlich zahlreicher Anzeigeerstattungen in Kenntnis gesetzt.

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