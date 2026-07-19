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Durch ganz OÖ

Ehepaar besuchte mit dem E-Bike alle 438 Gemeinden

Oberösterreich
19.07.2026 17:00
Christine und Walter Emathinger aus Offenhausen haben alle Gemeinden in OÖ mit dem Fahrrad ...
Christine und Walter Emathinger aus Offenhausen haben alle Gemeinden in OÖ mit dem Fahrrad besucht.(Bild: Emathinger)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Ein Pensionisten-Ehepaar aus Offenhausen besuchte innerhalb von neun Monaten mit seinen E-Bikes ganz Oberösterreich, radelte durch alle 438 Gemeinden des Landes. Das Paar kam dabei ohne größere technische Probleme voran und lernte viel über unser Bundesland.

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„Da waren einige Orte dabei, von denen ich davor noch nie etwas gehört hatte“, gesteht Walter Emathinger aus Offenhausen. Gemeinsam mit Ehefrau Christine (64) besuchte der 65-Jährige alle 438 Gemeinden in Oberösterreich. Das aber nicht mit dem Auto, sondern per E-Bike.

„Es wird fast zur Sucht“
„Uns gefällt unser Gemeindegebäude in Offenhausen sehr. Daraus entstand die Idee, dass wir alle Gemeindeämter Oberösterreichs fotografieren wollen. Meine Frau meinte dann, dass wir auch gleich die Kirchen mitnehmen können“, erinnert sich Emathinger an den Start der langen Reise zurück. Insgesamt brauchte das sportliche Ehepaar nur 42 Touren. „Wir fuhren bis zu 17 Gemeinden an einem Tag ab. Am Anfang unserer Reise war ich noch nicht in der Pension, da sind wir nur am Wochenende gefahren. Es wird dann aber fast zur Sucht“, so der 65-Jährige.

Überall wurden das Gemeindeamt und die Kirche fotografiert. Hier in St. Thomas am Blasenstein.
Überall wurden das Gemeindeamt und die Kirche fotografiert. Hier in St. Thomas am Blasenstein.(Bild: Emathinger)
Bad Goisern.
Bad Goisern.(Bild: Emathinger)
Tollet.
Tollet.(Bild: Emathinger)

Suche nach warmen Mittagessen
Auf ihrer Tour durch ganz Oberösterreich blieb das Duo von größeren technischen Problemen verschont: „Die größte Herausforderung war oft, dass man mittags etwas Ordentliches und Warmes zum Essen bekommt.“ Dafür lernte das radbegeisterte Paar viel über sein Bundesland. So wissen die beiden jetzt etwa, dass es in Oberösterreich sechs verschiedene St. Georgen gibt.

LH Thomas Stelzer gratulierte dem sportlichen Ehepaar.
LH Thomas Stelzer gratulierte dem sportlichen Ehepaar.(Bild: Land OÖ)

„Christine und Walter Emathinger haben mit ihrem Radabenteuer gezeigt, wie schön, vielfältig und lebenswert Oberösterreich ist. Gleichzeitig haben sie sich intensiv mit dem Thema Radfahren im Alltag beschäftigt und wertvolle Erfahrungen gesammelt, die für die Weiterentwicklung unserer Radinfrastruktur interessant sind“, gratuliert LH Thomas Stelzer.

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