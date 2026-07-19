Ehepaar besuchte mit dem E-Bike alle 438 Gemeinden

„Es wird fast zur Sucht“

„Uns gefällt unser Gemeindegebäude in Offenhausen sehr. Daraus entstand die Idee, dass wir alle Gemeindeämter Oberösterreichs fotografieren wollen. Meine Frau meinte dann, dass wir auch gleich die Kirchen mitnehmen können“, erinnert sich Emathinger an den Start der langen Reise zurück. Insgesamt brauchte das sportliche Ehepaar nur 42 Touren. „Wir fuhren bis zu 17 Gemeinden an einem Tag ab. Am Anfang unserer Reise war ich noch nicht in der Pension, da sind wir nur am Wochenende gefahren. Es wird dann aber fast zur Sucht“, so der 65-Jährige.