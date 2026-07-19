Nachbarin sah, wie Blitz in Dachstuhl einschlug

Gut, wenn man so aufmerksame Nachbarinnen hat: Drei Frauen sahen, wie am Samstagabend bei einem Gewitter ein Blitz in den Dachstuhl eines Hauses in St. Willibald einschlug. Zwei schlugen sofort Alarm.
Eine Streife wurde am Samstag gegen 17.40 Uhr zu einem Brand nach Sankt Willibald beordert. Beim Eintreffen waren die Löscharbeiten der insgesamt zehn Feuerwehren bereits im Gange. Erste Erhebungen ergaben, dass kurz vor dem Brand ein starkes Gewitter über die Ortschaft gezogen war.
Nachbarinnen schlugen Alarm
Eine Nachbarin und ihre Mutter wurden auf die Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl aufmerksam, setzten die Rettungskette in Gang und verständigten den 46-jährigen Hauseigentümer, welcher aber nicht zu Hause war. Außerdem wurde die 33-jährige Untermieterin informiert und aus dem Objekt gebracht. Eine weitere Nachbarin gab an, dass sie auch den Blitzeinschlag in das betroffene Haus wahrgenommen habe
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