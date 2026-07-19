„Lebte im Kloster und wurde dann Messerschmied“

Der Weg bis dahin war weit: Paschinger versuchte sich zuerst als Elektrotechniker und später als Bürokaufmann. Schließlich zog er ins Kloster. „Dort habe ich einen Schmied kennengelernt“, erzählt Paschinger heute. „Da habe ich gemerkt: Das möchte ich auch unbedingt können.“ Also lernte Paschinger, wie man Messer schmiedet, und baute sich im Keller seines Elternhauses eine Werkstatt auf. Seit fünf Jahren ist der 41-Jährige nun selbstständig, seit zwei Jahren kann er von seinem Traumjob leben.