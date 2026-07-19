Wenn die Satire von der Realität eingeholt wird

Thomas ist nicht nur stolz, sondern „stelzer“

Ihr Fett bekommen in dem Satire-Artikel die bisherigen Windrad-Verhinderer der schwarz-blauen Koalition ab. „Heute bin ich nicht nur stolz, heute bin ich stelzer“, wird Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in den Mund gelegt. „Und der Strom von dem Radl, der wird nicht für irgendwelche linken Spompanadeln wie das Aufladen von E-Bikes verwendet, na, der geht direkt ins Rechenzentrum“, lässt „Die Tagespresse“, den LH-Vize, FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner, frohlocken. Mit einem sogenannten Christian Pertl darf auch ein frei erfundener ÖVP-Bürgermeister zu Wort kommen: „Ein normales Windrad allein hätten wir unseren Bürgern nicht zumuten können. Diese dünnen, weißen Masten zerstören unsere Naturidylle zwischen dem dreistöckigen Möbelhaus, der vierspurigen Bundesstraße und dem Gewerbepark.“