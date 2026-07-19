Übungsfahrt mit Papa endete mit Überschlag in Bach

Wer sein Kind liebt, macht mit ihm auch Übungsfahrten - doch das kostet nicht immer nur Nerven. In Inzersdorf (oberösterreichischer Bezirk Kirchdorf) verwechselte eine 18-Jährige die Pedale und fuhr mit dem Wagen in einen Bach. Der Pkw blieb am Dach liegen. Vater und Tochter dürften aber mit dem Schrecken davongekommen sein.