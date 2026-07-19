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Pedale verwechselt

Übungsfahrt mit Papa endete mit Überschlag in Bach

Oberösterreich
19.07.2026 09:26
(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wer sein Kind liebt, macht mit ihm auch Übungsfahrten - doch das kostet nicht immer nur Nerven. In Inzersdorf (oberösterreichischer Bezirk Kirchdorf) verwechselte eine 18-Jährige die Pedale und fuhr mit dem Wagen in einen Bach. Der Pkw blieb am Dach liegen. Vater und Tochter dürften aber mit dem Schrecken davongekommen sein.

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Eine 18-Jährige aus Inzersdorf machte am Samstag gegen 17.05 Uhr mit ihrem 51-jährigen Vater eine Übungsfahrt. Als die 18-Jährige in Inzersdorf im Kremstal von der Sportplatzstraße auf die Gemeindestraße Unterm Berg einfahren wollte, dürfte sie die Pedale verwechselt haben und lenkte den Wagen direkt in einen neben der Kreuzung angrenzenden Bach.

Auto blieb am Dach liegen
Der Pkw stürzte etwa zwei bis drei Meter in die Tiefe und blieb am Dach liegen. Die beiden Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Sie wurden vorsorglich zur Kontrolle in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht.

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