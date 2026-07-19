Mediziner soll an Krebs Erkrankte getötet haben

Multiorganversagen führte zum Tod

Die Patientin soll deswegen kurz darauf ein akutes Nierenversagen, eine schwere Leberschädigung und schließlich ein Multiorganversagen erlitten haben. Im September 2025 starb die 44-Jährige an den Folgen. „Der Angeklagte verantwortet sich nicht geständig. Aber ein Sachverständigengutachten und die Krankengeschichte belegen einen kausalen Zusammenhang zwischen der Therapie und dem Tod der Patientin“, sagt Kerstin Kutsam von der Staatsanwaltschaft Wels.