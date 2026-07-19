Ein Schwerverletzter bei Aquaplaning-Unfall auf A8

Plötzlich goss es wie aus Kübeln: Ein Rumäne (54) war dem Starkregen nicht gewachsen, geriet mit seinem Wagen auf der A8 bei Krenglbach ins Schleudern, kam rechts ab und überschlug sich. Der Lenker wurde schwer, seine Ehefrau leicht verletzt.
Ein 54-jähriger Rumäne war mit seinem Pkw am Samstag gegen 16.50 Uhr mit seiner 58-jährigen Ehefrau auf der A8 Innkreisautobahn von Wels kommend Richtung Suben unterwegs. Vermutlich aufgrund des plötzlich stark einsetzenden Regens geriet der Wagen auf Höhe Gfereth, Gemeinde Krenglbach, ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen.
Eine Stunde lang nur erschwert passierbar
Der 54-Jährige wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung gemeinsam mit seiner leicht verletzten Ehefrau in das Klinikum Wels eingeliefert. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde nur über den linken Fahrstreifen passierbar und es entstand durch das hohe Verkehrsaufkommen ein kilometerlanger Stau.
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