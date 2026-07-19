Scooter-Akku explodierte: Wohnung brannte aus

Die Meldungen über Brände, die von Akkus ausgelöst wurden, häufen sich bedenklich. So auch in Wels: Dort hatte die Batterie eines E-Scooters plötzlich zu brennen begonnen, war dann explodiert.
Zu einem Wohnungsbrand kam es am Samstag gegen 18.20 Uhr in der Römerstraße im Welser Stadtviertel Laahen. Laut den Bewohnern, beide 36 Jahre alt, habe ein im Wohnzimmer angesteckter Akku eines E-Scooters plötzlich zu brennen begonnen und sei explodiert. Daraufhin habe sich das Feuer im Wohnzimmer rasch ausgebreitet.
Alle konnten flüchten
Alle anwesenden Personen konnten selbstständig aus der Wohnung flüchten und blieben unverletzt. Die Feuerwehr Wels konnte den Brand vollständig löschen, die Wohnung sei jedoch nicht mehr bewohnbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.