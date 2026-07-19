Scooter-Akku explodierte: Wohnung brannte aus

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Samstag gegen 18.20 Uhr in der Römerstraße im Welser Stadtviertel Laahen. Laut den Bewohnern, beide 36 Jahre alt, habe ein im Wohnzimmer angesteckter Akku eines E-Scooters plötzlich zu brennen begonnen und sei explodiert. Daraufhin habe sich das Feuer im Wohnzimmer rasch ausgebreitet.



Alle konnten flüchten

Alle anwesenden Personen konnten selbstständig aus der Wohnung flüchten und blieben unverletzt. Die Feuerwehr Wels konnte den Brand vollständig löschen, die Wohnung sei jedoch nicht mehr bewohnbar.