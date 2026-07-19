„Man muss zu hundert Prozent funktionieren“

Ich glaube, ein gewisses Maß an Disziplin habe ich immer gehabt. Unser Beruf verlangt das auch. Man muss bühnenfit bleiben. Viele glauben gar nicht, dass man da wirklich zu hundert Prozent funktionieren muss. Deshalb muss man sich immer wieder Zeit nehmen, an sich zu arbeiten und fit zu bleiben. Das mache ich auch. Jetzt habe ich diese Woche sogar einmal ein bisschen frei, dann geht es wieder mit voller Power weiter.