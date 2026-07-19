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„Krone“-Fest-Interview

„Man muss zu hundert Prozent funktionieren“

Oberösterreich
19.07.2026 13:17
Wenn Simone die Bühne betritt, ist beste Stimmung garantiert.
Wenn Simone die Bühne betritt, ist beste Stimmung garantiert.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Kaum eine Sängerin steht so sehr für Herzlichkeit, Bodenständigkeit und gute Laune wie Simone Stelzer. Seit vielen Jahren begeistert die Wahl-Steirerin mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihren Hits das schlageraffine Publikum. Am 21. August bringt sie diese Stimmung auch zum „Krone“-Fest aufs Urfahraner Marktgelände. Die Schlagerqueen nahm sich Zeit für einen entspannten Plausch mit der „Krone“.

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„Krone“: Simone, das letzte Mal, als Sie fast an derselben Stelle, wo die ORF-Partybühne beim „Krone“-Fest steht, am Urfahranermarkt nicht nur auf der Bühne, sondern auch beim Bieranstich im Einsatz waren, haben Sie einen besonderen Rekord aufgestellt. Wie denken Sie heute daran zurück?

Simone Stelzer: Das war eine ganz spezielle Erfahrung. Ich bin mir nach wie vor auch nicht ganz sicher, ob man mir da nicht einen Streich spielen wollte. Aber am Ende habe ich 25 Schläge benötigt, ehe das Bier sprudelte – was natürlich für großes Gelächter sorgte.

Würden Sie noch einmal zum Bieranstich antreten, wenn man Sie fragen würde?

Aber natürlich. Ich würde es definitiv wieder probieren. Wenn es wieder nicht ganz so hinhauen sollte, würde ich dann halt den Schlägel einfach weitergeben.

Sie waren in den vergangenen Jahren immer wieder für Auftritte in Linz, was mögen Sie an der Stadt besonders?

Ich komme immer wieder gerne nach Linz. Die Stadt hat eine tolle Mischung aus Kultur, Lebensfreude und Gemütlichkeit. Außerdem mag ich vor allem die Herzlichkeit der Menschen hier. Man wird unglaublich freundlich empfangen und fühlt sich sofort wohl. Dazu kommt die wunderschöne Lage an der Donau – das hat einfach seinen ganz eigenen Charme. Und natürlich mag ich auch den Pöstlingberg total gerne.

Simone voller Vorfreude auf das Linzer „Krone“-Fest.
Simone voller Vorfreude auf das Linzer „Krone“-Fest.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Welche Art von Musik hören Sie eigentlich persönlich – vorwiegend Schlager?

Schlager, aber nicht nur. Ich mag auch Popmusik sehr gerne und bin ein großer Fan von italienischer Musik. Vor allem die alten italienischen Klassiker haben es mir angetan. Ich habe mir dafür sogar eigene Playlists zusammengestellt, die bei mir im Urlaub fast ständig laufen. Diese Musik versetzt mich sofort in Sommerstimmung und genau das liebe ich daran. Grundsätzlich höre ich einfach alles, was gute Laune macht und mich emotional berührt.

Haben Sie ein Hobby, von dem viele Ihrer Fans vielleicht gar nicht wissen?

Es gibt wohl nicht viel, das man von mir nicht weiß. Ich habe einiges ausprobiert. Skaten zum Beispiel oder Tennis. Aber ich habe gemerkt: Was man in der Jugend gelernt und gemacht hat, macht man später wieder. Alles neu anzufangen, ist eher mühsam. Deshalb habe ich wieder mit klassischem Turnen begonnen. Das habe ich immer schon gemacht. Man bleibt einfach beweglich.

Rekord: Noch nie brauchte jemand beim Urfahranermarkt für den Bieranstich so viele Schläge wie ...
Rekord: Noch nie brauchte jemand beim Urfahranermarkt für den Bieranstich so viele Schläge wie Simone – 25!(Bild: Markus Wenzel)

Viele fragen sich, ob Sie ein Geheimrezept haben, dass Sie stets so fit sind?

Ich glaube, ein gewisses Maß an Disziplin habe ich immer gehabt. Unser Beruf verlangt das auch. Man muss bühnenfit bleiben. Viele glauben gar nicht, dass man da wirklich zu hundert Prozent funktionieren muss. Deshalb muss man sich immer wieder Zeit nehmen, an sich zu arbeiten und fit zu bleiben. Das mache ich auch. Jetzt habe ich diese Woche sogar einmal ein bisschen frei, dann geht es wieder mit voller Power weiter.

Worauf dürfen sich Ihre Fans beim diesjährigen „Krone“-Fest freuen?

Auf ein Best-of-Programm mit meinen schönsten Covers und Liedern. Und natürlich auf ganz viel positive Stimmung und Energie. Genau diese Nähe zum Publikum macht für mich den Reiz von Live-Auftritten aus. Ich freue mich schon riesig!

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