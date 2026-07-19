Kranz vor Hitler-Geburtshaus: Prozess dauert noch

Die Festnahmeanordnung und der europäische Haftbefehl von 2024 seien jedoch nach wie vor aufrecht, wie ein Sprecher des Landesgerichts Ried im Innkreis sagte. Der Prozess sei „vorerst abgebrochen“, da der Angeklagte flüchtig sei, so der offizielle Status am Gericht. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin habe mitgeteilt, dass keine Auslieferung erfolgen kann, da kein Tatbestand nach deutschem Strafgesetz verwirklicht sei. Sollte aber der Angeklagte Deutschland verlassen, drohe ihm die Festnahme, so der Gerichtssprecher. Bis dahin seien den österreichischen Behörden die Hände gebunden.