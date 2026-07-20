Ferialkräfte nehmen Wanderwege unter die Lupe

Insgesamt acht junge Ferialkräfte, aufgeteilt in vier Zweierteams, ziehen ab sofort aus, um das alpine Wegenetz des Landes auf Herz und Nieren zu prüfen. Im Zentrum der diesjährigen Erhebungen stehen primär die gelb-weiß und weiß-rot-weiß markierten Wander- und Bergwege. Die Aufgaben der Teams sind dabei überaus vielseitig: Sie sollen den Zustand der Beschilderungen dokumentieren, Zeitangaben überprüfen, Mängel aufdecken und somit die Gemeinden bei der Pflege der touristischen Infrastruktur tatkräftig unterstützen.