Brutaler Raubüberfall am Dornbirner Marktplatz

In der Nacht auf Samstag kam es auf dem Dornbirner Marktplatz zu einem gewaltsamen Raubüberfall, bei dem ein 38-Jähriger zu Boden gestreckt und ausgeraubt wurde. Er blieb verletzt liegen. Die Polizei sucht nach zwei Männern und einer Frau.
Es war gegen 1.25 Uhr, als drei bislang unbekannte Personen einen 38-jährigen Mann am Dornbirner Marktplatz ansprachen und ihn nach Medikamenten fragten. Als das Opfer angab, keine bei sich zu haben, schlug einer der Täter ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 38-Jährige stürzte durch die Wucht des Schlages zu Boden und blieb verletzt liegen. Die beiden Komplizen nutzten die Hilflosigkeit des Mannes aus, durchsuchten seine Hosentaschen und entwendeten daraus Bargeld sowie Medikamente. Anschließend flüchtete das Trio gemeinsam in Richtung Kulturhaus.
Beschreibung der gesuchten Personen
Nach dem Vorfall sucht die Polizei nach zwei Männern und einer Frau, die wie folgt beschrieben werden: Die beiden Männer sind jeweils etwa 20 Jahre alt und südländische Typen von schmaler Statur. Der erste Täter war mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Er trug eine Bauchtasche sowie eine Schildkappe. Der zweite Täter trug ein weißes T-Shirt. Die Frau ist ebenfalls ungefähr 20 Jahre alt, schmal und trug ein dunkles Kleid oder eine Hose.
Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn unter der Telefonnummer 059/133-8140 in Verbindung zu setzen.
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