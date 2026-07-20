Brutaler Raubüberfall am Dornbirner Marktplatz

Es war gegen 1.25 Uhr, als drei bislang unbekannte Personen einen 38-jährigen Mann am Dornbirner Marktplatz ansprachen und ihn nach Medikamenten fragten. Als das Opfer angab, keine bei sich zu haben, schlug einer der Täter ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 38-Jährige stürzte durch die Wucht des Schlages zu Boden und blieb verletzt liegen. Die beiden Komplizen nutzten die Hilflosigkeit des Mannes aus, durchsuchten seine Hosentaschen und entwendeten daraus Bargeld sowie Medikamente. Anschließend flüchtete das Trio gemeinsam in Richtung Kulturhaus.