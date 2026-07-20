Mohamed Ouedraogo war der Altacher Königstransfer

Zwei ehemalige Altacher haben in Vorarlberg ein neues Betätigungsfeld gefunden: Der 19-jährige Precious Benjamin, der nach Saisonende zu Hoffenheim zurückkehrte, wurde vom deutschen Bundesligisten an Aufsteiger Austria Lustenau verliehen. Damit trifft der junge Nigerianer in der kommenden Spielzeit zumindest zweimal auf seinen Ex-Klub. Anteo Fetahu wechselte nach Bregenz, dort war der 23-Jährige schon 2024/25 als SCRA-Leihspieler tätig. Drei weitere Leihspieler kehrten zu ihren Stammklubs zurück. Srdjan Hrstic aber nur für kurze Zeit, der Serbe wurde vor wenigen Tagen von Altach fix von BK Häcken erworben. Stürmer Marlon Mustapha, der im letzten Spieljahr in der Bundesliga ohne Torerfolg blieb, ist wieder in Como. Verteidiger Moritz Oswald kehrte wieder zu Rekordmeister Rapid Wien zurück. Der 37-jährige Alexander Gorgon ging zurück nach Polen, spielt jetzt in der zweiten polnischen Liga bei Swit Stettin.