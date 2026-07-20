Welle der Hilfsbereitschaft nach Traktor-Tragödie

Jede einzelne Geste, jedes mitfühlende Wort und jede Form der Unterstützung hätten alle Beteiligten tief berührt. „Dafür möchten wir von ganzem Herzen danken. Es ist ein großes Geschenk zu wissen, dass die Familie Menschen an ihrer Seite hat, auf die sie sich verlassen kann. Dieses Wissen wird ihnen Halt geben in dieser schwierigen Zeit“, schreibt die Initiatorin des Spendenaufrufs.