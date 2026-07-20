Welle der Hilfsbereitschaft nach Traktor-Tragödie

Ein Spendenaufruf auf der Plattform „GoFundMe“ erbrachte bis Montag die überwältigende Summe von knapp 600.000 Euro. Die betroffene Familie in Vorarlberg zeigt sich tief berührt von der enormen Unterstützung und bedankt sich von ganzem Herzen für den großen Halt in dieser schweren Zeit.
Nach dem schrecklichen Traktorunfall am vergangenen Mittwoch in Satteins, bei dem ein Familienvater und seine sechsjährige Tochter ums Leben kamen, ist die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft nach wie vor groß. Der Spendenaufruf auf der Plattform „GoFundMe“ (die „Krone“ berichtete) brachte bis Montag die überwältigende Summe von knapp 600.000 Euro ein.
Den Weg nicht alleine gehen
Im Aufruf wird die tiefe Dankbarkeit der Angehörigen deutlich formuliert: „Eure Anteilnahme, eure Hilfe und eure aufmunternden Gedanken haben Kraft gegeben und gezeigt, dass Sarah, Anna und alle ihre Angehörigen diesen Weg nicht alleine gehen müssen.“
Jede einzelne Geste, jedes mitfühlende Wort und jede Form der Unterstützung hätten alle Beteiligten tief berührt. „Dafür möchten wir von ganzem Herzen danken. Es ist ein großes Geschenk zu wissen, dass die Familie Menschen an ihrer Seite hat, auf die sie sich verlassen kann. Dieses Wissen wird ihnen Halt geben in dieser schwierigen Zeit“, schreibt die Initiatorin des Spendenaufrufs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.