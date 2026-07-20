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Welle der Hilfsbereitschaft nach Traktor-Tragödie

Vorarlberg
20.07.2026 13:55
Für den Vater und die sechsjährige Tochter kam jede Hilfe zu spät.
Für den Vater und die sechsjährige Tochter kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Spendenaufruf auf der Plattform „GoFundMe“ erbrachte bis Montag die überwältigende Summe von knapp 600.000 Euro. Die betroffene Familie in Vorarlberg zeigt sich tief berührt von der enormen Unterstützung und bedankt sich von ganzem Herzen für den großen Halt in dieser schweren Zeit.

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Nach dem schrecklichen Traktorunfall am vergangenen Mittwoch in Satteins, bei dem ein Familienvater und seine sechsjährige Tochter ums Leben kamen, ist die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft nach wie vor groß. Der Spendenaufruf auf der Plattform „GoFundMe“ (die „Krone“ berichtete) brachte bis Montag die überwältigende Summe von knapp 600.000 Euro ein.

Den Weg nicht alleine gehen
Im Aufruf wird die tiefe Dankbarkeit der Angehörigen deutlich formuliert: „Eure Anteilnahme, eure Hilfe und eure aufmunternden Gedanken haben Kraft gegeben und gezeigt, dass Sarah, Anna und alle ihre Angehörigen diesen Weg nicht alleine gehen müssen.“ 

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Jede einzelne Geste, jedes mitfühlende Wort und jede Form der Unterstützung hätten alle Beteiligten tief berührt. „Dafür möchten wir von ganzem Herzen danken. Es ist ein großes Geschenk zu wissen, dass die Familie Menschen an ihrer Seite hat, auf die sie sich verlassen kann. Dieses Wissen wird ihnen Halt geben in dieser schwierigen Zeit“, schreibt die Initiatorin des Spendenaufrufs.

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