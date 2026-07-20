Srdjan Hrstic ist jetzt wieder sehr glücklich

Für Stürmer Srdjan Hrstic ging mit der Rückkehr zum SCR Altach ein Traum in Erfüllung. Schon in der vergangenen Saison hatte der Serbe leihweise für die Rheindörfler gespielt – nun wurde er, nachdem mit seinem Ex-Verein Häcken gut verhandelt wurde – mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.
„Die letzte Saison, die ich beim SCR Altach verbracht habe, war großartig. Es gab viele schöne Momente – zum Beispiel gleich den ersten Tag, als ich ankam und die Mannschaft sowie alle Leute im Verein kennenlernte – das war ein sehr positives und wunderbares Erlebnis“, sagt Stürmer Srdjan Hrstic zu seinen ersten Eindrücken, die er vor einem Jahr erfuhr, als er vom dänischen Klub BK Häcken zu den Rheindörflern verliehen wurde. „Als ich den Verein verlassen musste, war ich traurig und wünschte mir, eines Tages zurückzukehren“, ergänzt der 23-Jährige. Dementsprechend happy war er gestern unmittelbar nach seiner Rückkehr: „Es fühlte sich an, als würde ich nach Hause kommen. Ich bin sehr glücklich darüber und extrem froh, dass es eine solche Mannschaft gibt.“
Gespießt hatte es sich an der vor der Leihe vereinbarten Ablösesumme, die zwischen Altach und den Dänen für den Fall eines Erwerbs vereinbart wurde. „Das hätten wir uns nie leisten können“, sagt Sportdirektor Philipp Netzer. Der trotzdem weiter verhandelte – erfolgreich. Denn am Freitag wurde die Rückkehr des Serben fixiert. Und ein Vertrag bis 2029 unterzeichnet.
Trainer Ognjen Zaric stellt dem Stürmer, den er schon seit einem halben Jahr kennt, ein gutes Zeugnis aus: „Hrstic bringt ein interessantes Profil und natürlich viel Potenzial mit.“ Da der 1,92 große Angreifer die gesamte Vorbereitung verpasst und in dieser Zeit nur individuell trainiert hat, wird Zaric ihn behutsam an den Trainings- und Spielrhythmus heranführen. „Für unsere Sturmreihe wird aber noch ein weiterer, schneller Offensivspieler immens wichtig sein“, lässt Zaric seinen Gedanken freien Lauf. Der womöglich ein Inländer sein soll, um die Kriterien des Österreicher-Topfes zu erfüllen.
Kein Interesse
Eine klare Absage erteilte Ex-Altacher Sandro Ingolitsch den Gerüchten über eine mögliche Rückkehr ins Ländle: „Mein Kapitel in Altach ist abgeschlossen und es gibt von meiner Seite kein Interesse, zurückzukommen“, ließ der rechte Außenspieler wissen. Er hat sich nach Vertragsende von den Altachern verabschiedet. Bislang aber noch keinen neuen Brötchengeber gefunden.
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