Srdjan Hrstic ist jetzt wieder sehr glücklich

„Die letzte Saison, die ich beim SCR Altach verbracht habe, war großartig. Es gab viele schöne Momente – zum Beispiel gleich den ersten Tag, als ich ankam und die Mannschaft sowie alle Leute im Verein kennenlernte – das war ein sehr positives und wunderbares Erlebnis“, sagt Stürmer Srdjan Hrstic zu seinen ersten Eindrücken, die er vor einem Jahr erfuhr, als er vom dänischen Klub BK Häcken zu den Rheindörflern verliehen wurde. „Als ich den Verein verlassen musste, war ich traurig und wünschte mir, eines Tages zurückzukehren“, ergänzt der 23-Jährige. Dementsprechend happy war er gestern unmittelbar nach seiner Rückkehr: „Es fühlte sich an, als würde ich nach Hause kommen. Ich bin sehr glücklich darüber und extrem froh, dass es eine solche Mannschaft gibt.“