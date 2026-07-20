Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonnenstrom

Grüne fordern ein Ende der „Ticket-Lotterie“

Vorarlberg
20.07.2026 09:55
Jede zusätzliche Anlage macht Vorarlberg unabhängiger von Energieimporten und schützt Haushalte ...
Jede zusätzliche Anlage macht Vorarlberg unabhängiger von Energieimporten und schützt Haushalte vor dem nächsten Preisschock, argumentieren die Grünen.(Bild: zVg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der grüne Energiesprecher Daniel Zadra fordert eine radikale Abkehr vom bürokratischen Vergabeverfahren und will den Ausbau der Solarenergie im Land durch einen parteiübergreifenden Schulterschluss neu beleben. Ein entsprechender Antrag wird nun im Vorarlberger Landtag eingebracht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das derzeitige System zur Erlangung von Bundesförderungen steht seit Längerem in der Kritik. Anstatt nachhaltiger Planung entscheide oft das Glück und die Schnelligkeit beim Klicken über die Zuteilung der Mittel. „Wer sich mit sauberer und leistbarer Energie versorgen will, darf nicht von einer 35-Sekunden-Lotterie abhängig sein. Für tausende Menschen, die mit einer Photovoltaikanlage ihren eigenen Sonnenstrom erzeugen wollen, ist das neue Fördersystem eine einzige Enttäuschung“, kritisiert Zadra. Nach Angaben der Grünen gehen derzeit rund neun von zehn Antragstellenden leer aus – nicht wegen mangelnder Qualität der Projekte, sondern aufgrund technischer Hürden bei der Ticketziehung. „Das ist weder gerecht noch eine seriöse Energiepolitik“, meint der Energiesprecher.

„Briefträger-Antrag“ und Runder Tisch
Mit dem aktuellen Landtagsantrag fordern die Grünen die Vorarlberger Landesregierung auf, auf zwei Ebenen aktiv zu werden. Zum einen soll sich das Land gegenüber der Bundesregierung mit Nachdruck dafür einsetzen, das aktuelle System mit Ticketziehung abzuschaffen. Als Alternative schlagen die Grünen ein einfaches, planbares und unbürokratisches Fördermodell nach dem Vorbild der Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen vor. Zum anderen soll auf Landesebene ein Runder Tisch zum Photovoltaikausbau einberufen werden. An diesem sollen Vertreter aller im Landtag vertretenen Fraktionen, der illwerke vkw sowie der fünf größten Vorarlberger Photovoltaikunternehmen teilnehmen, um die aktuelle Entwicklung zu analysieren und einen verbindlichen Maßnahmenplan zur Beschleunigung der Solarenergie zu erarbeiten.

Daniel Zadra sieht eine erste große Bewährungsprobe für den neuen Landesrat.
Daniel Zadra sieht eine erste große Bewährungsprobe für den neuen Landesrat.(Bild: Grüne Vorarlberg)

Die Initiative wird von den Grünen als erste große Bewährungsprobe für den neuen FPÖ-Energielandesrat Markus Klien bezeichnet. „Jetzt wird sich zeigen, welchen Politikstil der neue Landesrat pflegt. Setzt er – wie sein Vorgänger Daniel Allgäuer – auf Zusammenarbeit und bindet alle Fraktionen ein? Oder schlägt er einen anderen Weg ein und regiert von oben herab? Gerade bei der Energieautonomie braucht es eine parteiübergreifende Zusammenarbeit statt Alleingänge“, erklärt Zadra. Der Photovoltaikausbau sei zu wichtig, um ihn zum parteipolitischen Spielball zu machen.

Gute Argumente für eine Solaroffensive 
Abschließend verweisen die Grünen auf die wirtschaftliche und soziale Relevanz des Themas. Die Krisen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, wie schnell die Abhängigkeit von internationalen Energiemärkten für die Menschen teuer wird. „Leistbare Energie heißt leistbares Leben“, betont Zadra. Jede zusätzliche Anlage macht Vorarlberg unabhängiger von Energieimporten und schütze Haushalte sowie Betriebe vor dem nächsten Preisschock. Die Landesregierung müsse daher schnell handeln und gemeinsam eine Solaroffensive starten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
20.07.2026 09:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
13° / 22°
Symbol wolkig
Bludenz
13° / 26°
Symbol wolkig
Dornbirn
14° / 25°
Symbol wolkig
Feldkirch
12° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz weiter in Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
169.398 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
137.574 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
117.346 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2107 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1842 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1830 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr Vorarlberg
Sonnenstrom
Grüne fordern ein Ende der „Ticket-Lotterie“
Krone Plus Logo
Mit Pferden und Esel
Durch die Alpen auf 700 Jahre alten Handelsrouten
Durch Altach-Rückkehr
Srdjan Hrstic ist jetzt wieder sehr glücklich
Bei der U18-EM
Medaille und noch ein Rekord für Zsombor Klucsik!
2:0 gegen Imst
Gelungene Generalprobe für die Bregenzer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf