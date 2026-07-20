Grüne fordern ein Ende der „Ticket-Lotterie“

Das derzeitige System zur Erlangung von Bundesförderungen steht seit Längerem in der Kritik. Anstatt nachhaltiger Planung entscheide oft das Glück und die Schnelligkeit beim Klicken über die Zuteilung der Mittel. „Wer sich mit sauberer und leistbarer Energie versorgen will, darf nicht von einer 35-Sekunden-Lotterie abhängig sein. Für tausende Menschen, die mit einer Photovoltaikanlage ihren eigenen Sonnenstrom erzeugen wollen, ist das neue Fördersystem eine einzige Enttäuschung“, kritisiert Zadra. Nach Angaben der Grünen gehen derzeit rund neun von zehn Antragstellenden leer aus – nicht wegen mangelnder Qualität der Projekte, sondern aufgrund technischer Hürden bei der Ticketziehung. „Das ist weder gerecht noch eine seriöse Energiepolitik“, meint der Energiesprecher.