Vorarlberg plant radikale Raumplanungs-Reform

Ein technologischer Sprung wird bei der Planverwaltung vollzogen: Der elektronische Flächenwidmungsplan wird flächendeckend eingeführt. „Die Digitalisierung der Flächenwidmungspläne ist ein Meilenstein für die Raumplanung in Vorarlberg. Sie ermöglicht eine einheitliche, strukturierte Abwicklung und erhöht die Transparenz“, betont Landesrat Marco Tittler. Die Pläne der Gemeinden sollen schrittweise in das EDV-System überführt werden. Der Begutachtungsprozess startet im Herbst 2026. Anschießend soll das Gesetz zügig beschlossen werden, um der Bevölkerung und der Wirtschaft gleichermaßen Planungssicherheit zu garantieren.