Christa Kummer genießt nach OP den Kultursommer

Kultur, Sommer und Society

In Mörbisch feierte „Ein Käfig voller Narren“ vor tausenden Besuchern eine glanzvolle Premiere. Intendant Alfons Haider schlüpfte dabei selbst in die legendäre Rolle der „Zaza“ und eröffnete auf der Seebühne die neue Produktion. Gemeinsam mit der Premiere von „Tosca“ lockten die beiden Freiluft-Spektakel innerhalb von nur 24 Stunden rund 11.000 Besucher ins Burgenland – und machten die Region einmal mehr zum Sommer-Hotspot der heimischen Prominenz.