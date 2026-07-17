Bieriger Osterstreit eskalierte: Sohn rief Polizei

„Wenn es mir zu viel wird, dann greife ich zum Bier.“ Wieder einmal ordentlich zugelangt – oder besser gesagt: getankt – hatte ein Medizinier am Ostermontag. Schon die Wochen davor seien für den 49-Jährigen sehr belastend gewesen. Jobwechsel, Umzug in ein anderes Bundesland, Unstimmigkeiten mit der Ex. Ein Streit mit seiner Frau habe das Fass dann zum Überlaufen gebracht – oder zumindest den Anstoß dafür gegeben. Drei bis vier Bier zum „Frühstück“ sollten Linderung bringen.