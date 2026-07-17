Himes: „Quellen manchmal unzuverlässig“

Der Präsident behauptete überhaupt, dass die Bevölkerung seit Jahren in Bezug auf die Sicherheit von Wahlautomaten und digitalen Auszählungssystemen belogen worden sei. Das Heimatschutzministerium hat laut ihm außerdem mehr als 270.000 Menschen identifiziert, die für Bundeswahlen registriert, aber keine US-Bürgerinnen und US-Bürger sind. Die Denkfabrik Bipartisan Policy Center sagt hingegen, dass es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass eine Stimmabgabe durch Nichtstaatsbürgerinnen und Nichtstaatsbürger jemals so bedeutend gewesen sei, dass sie den Ausgang einer Wahl beeinflusst hätte.