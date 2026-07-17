Bei Eierkauf: Frau von Bauernhof-Hunden attackiert

Schockerlebnis für eine Deutsche am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Die 60-Jährige wollte auf einem Bauernhof in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) eigentlich nur ein paar Eier kaufen. Doch jetzt liegt sie im Spital. Sie wurde von gleich drei Hunden angegriffen und verletzt!
Damit hatte die Deutsche wohl nicht gerechnet, als sie kurz vor 21 Uhr an der Tür des Bauernhofes in Hochfilzen klingelte. Nachdem die Landwirtin (50) die Haustür geöffnet hatte, attackierten ihre drei Hunde die 60-Jährige.
Besitzerin und Nachbarn schritten ein
„Die Besitzerin und Nachbarn schritten sofort ein und konnten die Hunde schließlich vom Opfer abbringen“, schildern die Ermittler von der Polizei die dramatischen Szenen.
Die Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zell am See geflogen.
Die Polizei
Verletzungen an Beinen und am Arm
Die Deutsche, die – wie es auf „Krone“-Nachfrage hieß – eigentlich nur ein paar Eier beim Hof kaufen wollte, erlitt erhebliche Verletzungen an beiden Beinen und einem Arm.
Nach der Erstversorgung vor Ort durch die alarmierten Rettungskräften wurde die 60-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zell am See geflogen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
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