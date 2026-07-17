Bei Eierkauf: Frau von Bauernhof-Hunden attackiert

Schockerlebnis für eine Deutsche am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Die 60-Jährige wollte auf einem Bauernhof in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) eigentlich nur ein paar Eier kaufen. Doch jetzt liegt sie im Spital. Sie wurde von gleich drei Hunden angegriffen und verletzt!