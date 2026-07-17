Große Trauer nach Tod von Tiroler Polizeischülerin

Sechs Stunden fieberhafte Suche

Was folgte, war eine fieberhafte Suche nach der Vermissten, die sich bis in den Abend zog. Daran beteiligt waren die Wasserrettung, Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und spezielle Canyoning-Retter. Um kurz nach 18 Uhr herrschte dann traurige Gewissheit. „Die 34-Jährige wurde am Fuße des Stuibenfalls mit tödlichen Verletzungen aufgefunden“, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit.