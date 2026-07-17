Oliver Kahn muss wieder den Führerschein abgeben!

Oliver Kahn ist seinen Führerschein erneut los! Wie die deutsche „Bild“ berichtet, wurde der frühere Welttorhüter und Ex-Bayern-Boss mit 171 km/h statt der erlaubten 100 km/h geblitzt. Demnach musste der 57-Jährige seinen Führerschein bereits im Juli abgeben.
Laut dem Bericht drohen Kahn für den massiven Tempoverstoß 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Ein von der Zeitung befragter Verkehrsrechtsexperte erklärt zudem, dass die Behörden das Bußgeld bei vorsätzlichem Handeln sogar verdoppeln könnten.
Kein Einzelfall
Für Kahn ist es allerdings nicht das erste Mal. Bereits 2003 wurde der frühere Nationaltorhüter gleich dreimal an einem einzigen Tag geblitzt und musste seinen Führerschein für zwei Monate abgeben. Auch nach der WM 2006 war er mehrere Monate ohne Lenkberechtigung unterwegs.
Besonders bekannt wurde ein Fall aus dem Jahr 2009, als Kahn auf der A8 mit 163 km/h in einer Tempo-100-Zone gemessen wurde. Das Verfahren sorgte jahrelang für juristische Diskussionen. Nachdem Kahn zunächst freigesprochen worden war, hob das Oberlandesgericht das Urteil wieder auf. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt.
Auch in jüngerer Vergangenheit soll der ehemalige Bayern-CEO mehrfach seinen Führerschein abgegeben haben. So war dies bereits 2022 und 2023 der Fall. Kahn selbst äußerte sich zu den neuen Vorwürfen bislang nicht.
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