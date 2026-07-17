Ein neues Schmuckstück auf der Damen-Tour

Bei der Premiere sticht das WTA-125-Turnier in Kitzbühel bereits heraus und soll sich im Tennis-Kalender auf lange Sicht etablieren. Auch die Herren profitieren, während die Damen in den Genuss eines perfekten Umfelds kommen. Am KRONE Family Day (18. Juli) wird somit viel geboten.
Nach Regengüssen in den Tagen zuvor strahlte am Donnerstag die Sonne über Kitzbühel mit den Veranstaltern um die Wette. Denn das Damen-Turnier war am vierten Tag seines Bestehens schon sehr gut besucht. Der neu aus der Taufe gehobene Bewerb braucht auch keine Vergleiche mit höherklassigen Turnieren zu scheuen. Mit dem ganzen Drumherum – von der Players Lounge, den Fitnessgeräten bis zu den Ärzten und Physiotherapeuten für die Spielerinnen – ist man perfekt aufgestellt.
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