Ein neues Schmuckstück auf der Damen-Tour

Nach Regengüssen in den Tagen zuvor strahlte am Donnerstag die Sonne über Kitzbühel mit den Veranstaltern um die Wette. Denn das Damen-Turnier war am vierten Tag seines Bestehens schon sehr gut besucht. Der neu aus der Taufe gehobene Bewerb braucht auch keine Vergleiche mit höherklassigen Turnieren zu scheuen. Mit dem ganzen Drumherum – von der Players Lounge, den Fitnessgeräten bis zu den Ärzten und Physiotherapeuten für die Spielerinnen – ist man perfekt aufgestellt.