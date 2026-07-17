Todessturz von Dach in Altenheim bleibt ungeklärt

Matte war funktionstüchtig

Der körperlich noch sehr rüstige Senior könnte über die Signalmatte gestiegen sein – wie Überprüfungen zeigten, war sie technisch voll funktionstüchtig. In der Vergangenheit soll er sie auch schon einmal weggeräumt haben. Und er könnte das Fenster mit der Tür verwechselt haben. Jedenfalls soll er im Dunkeln auf dem Vordach des Altenheims noch etwa 25 Meter weit spaziert sein, bevor er abgestürzt ist.