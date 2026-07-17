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Kardashians trauern

Kris Jenners Mama Mary Jo „MJ“ Campbell ist tot

Society International
17.07.2026 07:26
Herzzerreißender Abschied: Mary Jo „MJ“ Campbell, die geliebte Mutter von Kris Jenner und Oma ...
Herzzerreißender Abschied: Mary Jo „MJ“ Campbell, die geliebte Mutter von Kris Jenner und Oma der Kardashians, ist im Alter von 91 Jahren verstorben.(Bild: Krone-Collage/Viennareport)
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Von krone.at

Große Trauer im Hause Kardashian-Jenner: Mary Jo „MJ“ Campbell, die geliebte Mutter von Kris Jenner (70) und das gefeierte Oberhaupt des Reality-TV-Clans, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Mit einem hochemotionalen Tribut nahm Kris Jenner auf Instagram Abschied von ihrer „schönen Mama“.

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Die Nachricht erschüttert die weltweite Fan-Gemeinde: Mary Jo „MJ“ Campbell, die durch regelmäßige Auftritte in den Erfolgsshows „Keeping Up With the Kardashians“ und „The Kardashians“ (Hulu) Kultstatus erreichte, ist tot. Sie verstarb im Alter von 91 Jahren – nur wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag.

Kris Jenner trauert: „Das Herz unserer Familie“
Am Donnerstag (16. Juli 2026) teilte Kris Jenner die traurige Nachricht mit ihren Millionen Followern auf Instagram. Zu einem rührenden Retro-Foto ihrer Mutter verfasste die 70-jährige Momagerin emotionale Zeilen: „Heute haben wir uns von meiner wunderschönen Mommy MJ verabschiedet. Es gibt keine Worte, die jemals ausdrücken könnten, was sie mir bedeutet hat oder den Schmerz, sich verabschieden zu müssen.“

Kris beschrieb ihre Mutter als den absolute Mittelpunkt und das Fundament der weltberühmten Familie: „Meine Mutter war das Herz unserer Familie. Sie hat mir alles beigebracht, was wirklich zählt – die Familie leidenschaftlich zu lieben, gütig zu sein, für die Menschen da zu sein, die man liebt, und niemals einen gemeinsamen Moment als selbstverständlich anzusehen.“

Kim Kardashian verabschiedet sich von ihrer „besten Freundin“
Auch Enkelin Kim Kardashian (45) meldete sich mit einem emotionalen Post zu Wort und beschrieb ihre Großmutter als ihre „beste Freundin, meine Tratsch-Partnerin und meinen ewigen Zwilling“.

Kim erinnerte zudem daran, dass „Grandma MJ“ nicht nur eine liebevolle Großmutter, sondern auch eine willensstarke Geschäftsfrau war: „Sie hat uns gezeigt, was es bedeutet, eine hart arbeitende Business-Frau zu sein.“ So gab MJ ihrer Enkelin Kim einst ihren allerersten Job in ihrer Kinderkleidungs-Boutique „Shannon & Company“  im kalifornischen San Diego.

Schwere Zeiten für Kris Jenner: Erneuter Schicksalsschlag
Für Kris Jenner ist der Verlust ihrer Mutter ein weiterer schwerer Schlag. Erst im März 2024 musste die Reality-Ikone den plötzlichen Tod ihrer jüngeren Schwester Karen Houghton (†65) verkraften, die an den Folgen eines Herzstillstands starb.

Nun, nur etwas mehr als zwei Jahre später, muss sich Kris auch von ihrer geliebten Mutter verabschieden.

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Wer war Mary Jo „MJ“ Shannon / Campbell?
Mary Jo Campbell wurde am 26. Juli 1934 in Arkansas geboren. In erster Ehe war sie mit Robert Houghton (Kris Jenners Vater) verheiratet. Später fand sie in Harry Shannon ihre große Liebe, mit dem sie 40 Jahre lang verheiratet war, bis dieser 2003 tragisch bei einem Autounfall ums Leben kam.

Obwohl sie das Rampenlicht nicht aktiv suchte, wurde „MJ“ durch ihre nahbare, humorvolle und elegante Art in den Reality-Shows ihrer Familie schnell zum absoluten Publikumsliebling. Legendär bleibt auch ihr Auftritt im Jahr 2022, als sie als eine von nur zwei Zeuginnen bei der standesamtlichen Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker in Santa Monica dabei war.

Kendall und Kylie Jenner mit ihrer Großmutter „Mj“.
Kendall und Kylie Jenner mit ihrer Großmutter „Mj“.(Bild: Viennareport)

Die genaue Todesursache von Mary Jo Campbell ist bislang nicht bekannt. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre.

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