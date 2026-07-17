Kris Jenners Mama Mary Jo „MJ“ Campbell ist tot

Obwohl sie das Rampenlicht nicht aktiv suchte, wurde „MJ“ durch ihre nahbare, humorvolle und elegante Art in den Reality-Shows ihrer Familie schnell zum absoluten Publikumsliebling. Legendär bleibt auch ihr Auftritt im Jahr 2022, als sie als eine von nur zwei Zeuginnen bei der standesamtlichen Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker in Santa Monica dabei war.