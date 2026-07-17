Zu viel politischer Durchblick mit „Super-Brille“

Schonung der Augen statt Aufzeichnungen

In seiner Antwort ließ Anzengruber wissen, dass er die Brille in erster Linie zur „Schonung der Augen“ trage und auch, um dringliche Nachrichten und Anrufe umgehend wahrzunehmen. Zudem versicherte er, dass die Brille ohne Aktivierung keine Daten speichere und Aufzeichnungen durch ein weißes Lichtsignal erkennbar seien. Die Aufzeichnungsfunktion werde aber nicht genutzt, weshalb Gesprächspartner auch nicht über die technischen Fähigkeiten des Geräts informiert würden. Auf Sanders weitere Fragen zur Vereinbarkeit mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), zu Meldepflichten bei der Datenschutzbehörde und auch zur Datenübermittlung an den US-Konzern Meta ging Johannes Anzengruber übrigens überhaupt nicht ein.