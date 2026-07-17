KTM-Betriebsrat: „Angst vor Kündigungswelle weg“

Zwei von vier Linien sollen aufgestockt werden

Derzeit wird in den Werken in Mattighofen und Munderfing im Einschicht-Betrieb auf vier Produktionslinien geschraubt – auf zwei Linien davon soll im Herbst auf zwei Schichten erweitert werden. Im Teilelager in Schalchen wurde die Arbeit laut Baumgartner bereits auf zwei Schichten ausgeweitet. Auch Personal soll wieder aufgebaut werden. Von KTM selbst heißt es dazu auf Anfrage nur vage: „Durch die gute Geschäftsentwicklung prüfen wir, ob im Herbst wieder ein Zweischicht-Betrieb eingeführt werden kann.“