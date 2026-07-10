E-Scooter-Raser wurde mit 91 km/h in Wien erwischt

Mehrere E-Scooter-Lenker deutlich zu schnell

Doch nicht nur kleinere Verstöße wurden entdeckt: Die Polizei erstattete zusätzlich 128 Anzeigen wegen verschiedener Verkehrsübertretungen. Besonders auffällig waren mehrere E-Scooter-Lenker, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Bei den Kontrollen wurden Geschwindigkeiten von 46, 59, 70 und sogar unglaublichen 91 km/h gemessen.