Frankreich-Star droht jetzt monatelange Pause!

Beschwerden seit Monaten

„Ich habe seit einigen Monaten mit kleinen Beschwerden zu kämpfen und habe die Zähne zusammengebissen, weil die Champions League und die Premier League anstanden“, hatte Saliba bereits während der WM-Gruppenphase erklärt. Auf die Weltmeisterschaft verzichten wollte der Franzose dennoch nicht: „Die Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt, da muss man eben die Zähne zusammenbeißen.“