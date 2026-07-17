Erschöpfte Senioren (72, 79) per Heli geborgen

Zu gleich zwei alpinen Notfällen aufgrund von Erschöpfung ist es am Donnerstag in den Vorarlberger Bergen gekommen. Eine 72-jährige Frau war mit ihrer Schwester von Brand in Richtung Glattjoch unterwegs, als sie rund 200 Meter unterhalb des Gipfels einen Kreislaufkollaps erlitt und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Nahezu zeitgleich geriet ein 79-jähriger Mann, der alleine im Bereich der Kanzelwand wanderte, ebenfalls in eine missliche Lage.