Crash auf A12 wegen Fuchs: Auch Kinder betroffen!

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizeiangaben gegen 0.40 Uhr. Ein 35-jähriger rumänischer Pkw-Lenker, der in Richtung Innsbruck unterwegs und in Begleitung seiner Freundin (25) und der einjährigen Tochter war, gab an, wegen eines auf die Fahrbahn gelaufenen Fuchses stark abgebremst zu haben. Zu keiner Kollision mit dem Wildtier sei es nicht gekommen.