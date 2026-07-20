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Familien in der Klinik

Crash auf A12 wegen Fuchs: Auch Kinder betroffen!

Tirol
20.07.2026 09:13
Wegen eines Fuchses kam es in der Nacht auf Montag auf der A12 zum Unfall (Symbolbild).
Wegen eines Fuchses kam es in der Nacht auf Montag auf der A12 zum Unfall (Symbolbild).(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, zoom.tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Rettungseinsatz in der Nacht auf Montag auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein Fuchs auf der Fahrbahn dürfte einen heftigen Auffahrunfall im Baustellenbereich bei Weer (Bezirk Schwaz) ausgelöst haben. Zwei Familien mit Kindern waren involviert – darunter auch ein erst acht Monate altes Baby.

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Ereignet hat sich der Unfall laut Polizeiangaben gegen 0.40 Uhr. Ein 35-jähriger rumänischer Pkw-Lenker, der in Richtung Innsbruck unterwegs und in Begleitung seiner Freundin (25) und der einjährigen Tochter war, gab an, wegen eines auf die Fahrbahn gelaufenen Fuchses stark abgebremst zu haben. Zu keiner Kollision mit dem Wildtier sei es nicht gekommen.

Zitat Icon

Ein hinter ihm fahrender 34-jähriger Österreicher konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Ermittler von der Polizei

Familienvater konnte nicht mehr reagieren
Ein unmittelbar nachfolgender 34-jähriger Einheimischer, der ebenfalls seine Familie mit an Bord hatte – seine Ehefrau (33) und die beiden Töchter im Alter von acht Monaten und 5 Jahren – konnte nicht mehr reagieren und krachte gegen das Heck des vorausfahrenden Pkw.

Insassen vorsorglich in die Klinik gebracht
Alle Insassen wurden nach der Erstversorgung mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren medizinischen Abklärung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei erlitten mindestens drei Mitglieder der österreichischen Familie Verletzungen unbestimmten Grades.

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Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn Innsbruck war unmittelbar nach dem Unfall kurzfristig komplett gesperrt und anschließend einspurig befahrbar. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle konnte erst nach rund einer Stunde vollständig geräumt werden.

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