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Nicht zu stoppen

Irre! Lamine Yamal knackt den nächsten Rekord

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 09:24
Mit 19 Jahren und sechs Tagen ist Lamine Yamal bereits Europa- und Weltmeister.
Mit 19 Jahren und sechs Tagen ist Lamine Yamal bereits Europa- und Weltmeister.(Bild: AP/Erik S.Lesser)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er ist einfach nicht zu stoppen! Mit gerade einmal 19 Jahren und sechs Tagen hat Lamine Yamal nach der Europa- nun auch noch die Weltmeisterschaft gewonnen. Keinem anderen Spieler gelang das jemals zuvor in diesem Alter ...

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Zwei Jahre nachdem der damals 17-Jährige mit Spanien nach dem Finalsieg gegen England den EM-Pokal gen Himmel stemmen durfte, darf sich Yamal nun den Titel „Weltmeister“ in den Lebenslauf schreiben. 

Viertjüngster Weltmeister
Außerdem ist der Flügel-Zauberer hinter Pele (1958, 17 Jahre und 249 Tage), Ronaldo (1994, 17 Jahre und 298 Tage) und Giuseppe Bergomi (1982, 18 Jahre und 201 Tage) ex aequo mit Coutinho (1962, 19 Jahre und sechs Tage) der viertjüngste Weltmeister aller Zeiten, Spanien- und Barcelona-Kollege Pau Cubarsi würde sich im Falle eines Triumphs auf Rang sieben der Liste eintragen.

Pau Cubarsi (l.) und Lamine Yamal
Pau Cubarsi (l.) und Lamine Yamal(Bild: AP/Jessica Tobias)

Ebenfalls in Yamals Vita zu finden: drei Meister- und ein Cuptitel mit Barcelona sowie die Auszeichnung zum Golden Boy 2024. 

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