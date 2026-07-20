Jugendliche in Ruderboot von Faaker See gerettet

Zwei Jugendliche hat die Wasserrettung am Faaker See sicher ans Ufer gebracht. Sie waren mit einem Ruderboot im Bereich der Insel unterwegs gewesen und konnten vor der herannahenden Gewitterfront nicht sicher am Ufer anlagen.
Die Kärntner Strandbäder sind diesen Sommer mehr als gut besucht: Tausende Wasserratten suchen bei dieser Hitze Abkühlung im Wasser. Bisher sind sechs Badetote zu beklagen, und es gab dramatische Rettungsaktionen.
Die herannahende Gewitterfront hat Sonntagnachmittag für einen Einsatz am Faaker See gesorgt. Im Zuge des Bereitschaftsdienstes haben die aufmerksamen Retter ein Ruderboot im Bereich der Insel bemerkt.
Die zwei Insassen konnten aufgrund des aufziehenden Schlechtwetters und Windes wohl das sichere Ufer nicht mehr erreichen. Die Besatzung der Wasserrettung machte sich auf den Weg zu den beiden Jugendlichen und schleppte das Boot zurück an den Liegeplatz.
Die Wasserretter appellieren erneut, Sturmwarnungen an den heimischen Seen ernst zu nehmen und bei aufziehendem Schlechtwetter rechtzeitig das Ufer aufzusuchen. So können gefährliche Situationen vermieden werden.
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