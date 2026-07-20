Joel Schwärzler gegen Jurij Rodionov heute LIVE

Erste Runde beim ATP-250-Tennisturnier in Kitzbühel: Joel Schwärzler trifft heute (3. Partie nach 11 Uhr) auf Jurij Rodionov. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Jurij Rodionov qualifizierte sich am Sonntag mit einem 6:4,7:6(4)-Sieg über den Ukrainer Witalij Saschko für das Hauptfeld des ATP-250-Tennisturniers in Kitzbühel. Der 27-jährige Niederösterreicher steht zum vierten Mal im Hauptfeld der Generali Open, erstmals seit 2022.
Damals hat er seinen bisher einzigen Sieg gefeiert, ehe er im Achtelfinale ausschied. Chance auf seinen zweiten Erfolg in der „Gamsstadt“ gibt es gegen Landsmann Joel Schwärzler.
Denn Rodionov wurde dem Vorarlberger zugelost, das Match wurde für Montag als drittes nach 11 Uhr angesetzt. Den bisher einzigen Vergleich der beiden im Vorjahr in Bonn in einem Challenger-Halbfinale gewann Rodionov nach Satzrückstand.
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