Joel Schwärzler gegen Jurij Rodionov heute LIVE

Jurij Rodionov qualifizierte sich am Sonntag mit einem 6:4,7:6(4)-Sieg über den Ukrainer Witalij Saschko für das Hauptfeld des ATP-250-Tennisturniers in Kitzbühel. Der 27-jährige Niederösterreicher steht zum vierten Mal im Hauptfeld der Generali Open, erstmals seit 2022.