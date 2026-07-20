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Salzburg ist gespannt

Bringt Stargast Trudeau Herzblatt Katy Perry mit?

Salzburg
20.07.2026 06:00
hre Liebe verstecken der Ex-Politiker und die Sängerin nicht. Eventuell kommt es auch in ...
hre Liebe verstecken der Ex-Politiker und die Sängerin nicht. Eventuell kommt es auch in Salzburg zu einem Paar-Auftritt.(Bild: AP/Charles Sykes)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Sängerin Katy Perry hat Tour-Pause, während ihr Partner und Kanadas Ex-Premierminister bei einer Wirtschaftskonferenz in Salzburg auftritt. Kommt es auch an der Salzach zu einem Paar-Auftritt?

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Vom sexy Popstar zur eleganten „First Lady“ – Katy Perry hat sich Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau geschnappt. Zum 41. Geburtstag von Perry Ende Oktober 2025 machten die beiden ihre Liebe offiziell. Seither begleitet die Musikerin ihr Herzblatt auch regelmäßig zu dessen Terminen rund um die Welt. Für ordentlich Furore sorgte ein gemeinsamer Auftritt der beiden beim Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang des Jahres.

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