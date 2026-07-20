Bringt Stargast Trudeau Herzblatt Katy Perry mit?

Vom sexy Popstar zur eleganten „First Lady“ – Katy Perry hat sich Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau geschnappt. Zum 41. Geburtstag von Perry Ende Oktober 2025 machten die beiden ihre Liebe offiziell. Seither begleitet die Musikerin ihr Herzblatt auch regelmäßig zu dessen Terminen rund um die Welt. Für ordentlich Furore sorgte ein gemeinsamer Auftritt der beiden beim Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang des Jahres.