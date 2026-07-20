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Auto überschlagen

Alkolenker (20) überlebt 150-Meter-Absturz am Berg

Tirol
20.07.2026 08:24
Neben Rettung und Notarzt standen auch Feuerwehr und Bergrettung im Einsatz.
Neben Rettung und Notarzt standen auch Feuerwehr und Bergrettung im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Montag im Tiroler Zillertal: Bei der Talfahrt von einer Alm in Tux kam ein junger Autolenker (20) von der Forststraße ab, woraufhin der Wagen sich mehrmals überschlagend rund 150 Meter in die Tiefe stürzte. Der Einheimische überlebte wie durch ein Wunder. Er wurde verletzt ins Spital gebracht. Ein Alkotest verlief positiv.

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Der Unfall ereignete sich gegen wenige Minuten nach Mitternacht auf einem Forstweg in etwa 2000 Metern Seehöhe. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der junge Lenker über den Fahrbahnrand hinaus. Der Pkw überschlug sich beim Absturz mehrfach, ehe er zum Stillstand kam.

Zitat Icon

Der Lenker wurde von Bergrettern aus dem Fahrzeug geborgen.

Ermittler von der Polizei

Passanten setzten Notruf ab
Zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Ersthelfer entdeckten das Wrack, stiegen zum Verunfallten ab und setzten die Rettungskette in Gang. Feuerwehr, Bergrettung, Rettung, Notarzt und Polizei rückten an. „Der Lenker wurde in der Folge von den Bergrettern aus dem Fahrzeug geborgen, zur Forststraße gebracht und dort dem Notarzt übergeben“, so die Exekutive.

Zahlreiche Helfer waren vor Ort.
Zahlreiche Helfer waren vor Ort.(Bild: ZOOM Tirol)

Lenker „erheblich alkoholisiert“
Nach der Erstversorgung wurde der 20-Jährige ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. „Er war während des gesamten Einsatzes ansprechbar. Ein mit ihm durchgeführter Alkovortest ergab eine erhebliche Alkoholisierung“, so die Ermittler. Weitere Erhebungen laufen, Anzeigen folgen.

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