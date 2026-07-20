Alkolenker (20) überlebt 150-Meter-Absturz am Berg

Fahrzeugabsturz auch im Oberland

Einen dramatischen Fahrzeugabsturz hatte es am späten Samstagnachmittag auch im Tiroler Oberland gegeben. Im Bereich einer Alm in Roppen (Bezirk Imst) geriet ein Geländewagen über einen Weg hinaus und stürzte 100 Meter – sich mehrmals überschlagend – ab. Die drei Insassen wurden dabei aus dem Wagen geschleudert. Alle drei wurden verletzt – zwei davon schwer.