Alkolenker (20) überlebt 150-Meter-Absturz am Berg

Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Montag im Tiroler Zillertal: Bei der Talfahrt von einer Alm in Tux kam ein junger Autolenker (20) von der Forststraße ab, woraufhin der Wagen sich mehrmals überschlagend rund 150 Meter in die Tiefe stürzte. Der Einheimische überlebte wie durch ein Wunder. Er wurde verletzt ins Spital gebracht. Ein Alkotest verlief positiv.
Der Unfall ereignete sich gegen wenige Minuten nach Mitternacht auf einem Forstweg in etwa 2000 Metern Seehöhe. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der junge Lenker über den Fahrbahnrand hinaus. Der Pkw überschlug sich beim Absturz mehrfach, ehe er zum Stillstand kam.
Der Lenker wurde von Bergrettern aus dem Fahrzeug geborgen.
Ermittler von der Polizei
Passanten setzten Notruf ab
Zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Ersthelfer entdeckten das Wrack, stiegen zum Verunfallten ab und setzten die Rettungskette in Gang. Feuerwehr, Bergrettung, Rettung, Notarzt und Polizei rückten an. „Der Lenker wurde in der Folge von den Bergrettern aus dem Fahrzeug geborgen, zur Forststraße gebracht und dort dem Notarzt übergeben“, so die Exekutive.
Lenker „erheblich alkoholisiert“
Nach der Erstversorgung wurde der 20-Jährige ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. „Er war während des gesamten Einsatzes ansprechbar. Ein mit ihm durchgeführter Alkovortest ergab eine erhebliche Alkoholisierung“, so die Ermittler. Weitere Erhebungen laufen, Anzeigen folgen.
Fahrzeugabsturz auch im Oberland
Einen dramatischen Fahrzeugabsturz hatte es am späten Samstagnachmittag auch im Tiroler Oberland gegeben. Im Bereich einer Alm in Roppen (Bezirk Imst) geriet ein Geländewagen über einen Weg hinaus und stürzte 100 Meter – sich mehrmals überschlagend – ab. Die drei Insassen wurden dabei aus dem Wagen geschleudert. Alle drei wurden verletzt – zwei davon schwer.
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