Cineplexx-Suite im Test: Lohnt sich das Luxuskino?

Bequeme Liegesessel aus Leder, Pizza direkt am Platz und sogar eine eigene Ladestation fürs Handy: Im Cineplexx Westfield SCS in Vösendorf kann der Kinobesuch in einer eigenen Suite deutlich luxuriöser ausfallen. „Krone“-Redakteurin Irina Stöckl hat das besondere Kinoerlebnis gemeinsam mit ihrem Freund Leon getestet.
Drei Stunden dauert Christopher Nolans neuer Monumentalfilm „Die Odyssee“. Eine Laufzeit, die im gewöhnlichen Kinosessel durchaus zur Geduldsprobe werden kann. In der Suite des Cineplexx Westfield SCS in Vösendorf verging die Zeit für uns jedoch erstaunlich schnell – ob das nun am Film oder am außergewöhnlich bequemen Kino lag, lässt sich im Nachhinein kaum sagen.
Eigene kabellose Ladestation
Denn statt enger Sitzreihen warten hier breite, elektrisch verstellbare Sessel mit Fußstütze. Jeder Platz bietet viel Bewegungsfreiheit, Stauraum für Jacken und Taschen sowie eine eigene kabellose Ladestation für das Smartphone. Auch die Privatsphäre ist deutlich größer als in einem herkömmlichen Kinosaal. Gerade bei einem langen, epischen Film macht sich dieser zusätzliche Komfort bezahlt.
Pizza direkt im Kinosaal
Eine weitere Besonderheit: Speisen und Getränke aus dem angeschlossenen Restaurant Rosso können direkt vom Sitzplatz aus bestellt werden. Kurz darauf wird alles in den Kinosaal gebracht – aufstehen und einen Teil des Films verpassen muss also niemand.
Günstige Getränkepreise
Geschmacklich war das Essen durchaus gut, blieb für uns aber eher im durchschnittlichen Bereich. Wer eine Pizza wie aus dem klassischen Holzofen erwartet, könnte etwas enttäuscht sein. Positiv überrascht haben dafür die Getränkepreise: Diese fallen im Vergleich zu vielen herkömmlichen Bars durchaus günstig aus. Klassische Kinosnacks wie Popcorn oder Nachos sind im Eintrittspreis allerdings nicht enthalten und kosten zusätzlich.
Unser Fazit
Ganz günstig ist der besondere Kinobesuch allerdings nicht: Der Normalpreis für einen Platz in der Suite liegt bei 26 Euro und das ohne jeglichen Aufpreis. Speisen, Getränke sowie klassische Kinosnacks wie Popcorn und Nachos kosten zusätzlich. Für jeden Film würden wir uns diesen Luxus daher nicht gönnen – für einen besonderen Abend oder ein dreistündiges Kinoepos zahlt sich der Preis unserer Meinung nach aber durchaus aus.
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