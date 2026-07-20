Cineplexx-Suite im Test: Lohnt sich das Luxuskino?

Unser Fazit

Ganz günstig ist der besondere Kinobesuch allerdings nicht: Der Normalpreis für einen Platz in der Suite liegt bei 26 Euro und das ohne jeglichen Aufpreis. Speisen, Getränke sowie klassische Kinosnacks wie Popcorn und Nachos kosten zusätzlich. Für jeden Film würden wir uns diesen Luxus daher nicht gönnen – für einen besonderen Abend oder ein dreistündiges Kinoepos zahlt sich der Preis unserer Meinung nach aber durchaus aus.