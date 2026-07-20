Motorrad prallt gegen Auto: Lenker (18) stirbt

Folgenschwerer Unfall Sonntagabend in Klagenfurt: Ein Motorradlenker war bei Rotlicht und überhöhter Geschwindigkeit in eine Kreuzung gerast. Es kam zur Kollision mit einem Auto. Der Lenker verstarb kurz später im Spital.
Der junge Motorradlenker (18) war Sonntagabend gegen 18.45 Uhr auf der Völkermarkter Straße stadteinwärts unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der Hörtendorfer Straße mit einem Auto kollidierte.
Der 18-Jährige wird bei dem Aufprall schwer verletzt und muss noch vor Ort reanimiert werden. Er erlag jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen im Klagenfurter Klinikum.
Mehrere Zeugen haben gegenüber der Polizei angegeben, dass der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit und bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren. Er habe den einbiegenden Wagen eines 72-Jährigen nahezu ungebremst erfasst.
Weitere Erhebungen ergaben, dass das Motorrad auch nicht für den Verkehr zugelassen war und der 18-Jährige mit gefälschten Kennzeichen unterwegs war.
Der 72-jährige Autolenker wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkomatentest verlief negativ.
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